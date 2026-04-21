Bimza sacude Vecinos al límite con inesperado romance tras su quiebre con Trini Neira

Bastián Muñoz —más conocido como Bimza— pasó de ser “el hijo de” a convertirse, guste o no, en uno de los nombres que más ruido está haciendo dentro de Vecinos al límite. Con apenas 24 años, entró al reality cargando el peso de su apellido (el hijo de Kanela) y justo en medio de su quiebre con Trini Neira.

Su protagonismo no ha sido casual. Tras el colapso de su padre en el debut, Bimza tomó una especie de liderazgo que nadie vio venir. A eso se suman sus confesiones sin filtro sobre su relación pasada, donde no se guardó nada.

"Me enseñó que el amor es bacán. No terminamos por falta de amor, pero los dos ya nos queríamos tanto que entendíamos que ya no nos estábamos haciendo tan bien", lanzó en una conversación que dejó a varios descolocados. Y por si fuera poco, también destapó su lado más romántico: "Siempre tuve la ilusión de encontrar a la persona de mi vida para casarme".

Pero si alguien pensaba que seguía pegado en el pasado, parece que la historia ya dio un giro. Luego de deshacerse en halagos hacia Alejandra Fosalba —a quien calificó sin filtro como "una MILF hermosa, como la mujer chilena perfecta"—, todo indica que el cantante ya habría puesto los ojos en otra participante.

Según lo que dejó caer el propio canal y lo que ya anda circulando fuerte en Infama, Bimza habría iniciado un romance con Cata Gaete, nada menos que la ex de Sebastián Ramírez.

Porque si algo no faltó al principio fue mala onda. Gaete fue clarísima desde el minuto uno: "Nosotros amigos no somos y no vamos a ser nunca, porque no te paso. Si te puedo eliminar, te voy a echar cag...". Pero, como suele pasar en estos realities, del odio al amor hay un paso. Y así, lo que partió como una rivalidad cargada de veneno, hoy se estaría transformando en el primer romance oficial de Bimza tras su bullada soltería.

PURANOTICIA