Billboard nombra a Rosalía como “Mujer del Año” y la instala en la cima de la música latina

Rosalía será coronada como la gran protagonista de la noche. La cantante española se quedará con el título de Mujer del Año en los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, una ceremonia que se realizará este jueves en Miami y que promete convertirla, otra vez, en el centro de todas las miradas. El anuncio, impulsado por Telemundo y Billboard, no pasó desapercibido y ya está dando de qué hablar.

La premiación la reconoce como "una de las voces más influyentes de su generación" y porque "ha desafiado los límites de la música en español al fusionar tradición y vanguardia con una visión artística innovadora que ha cautivado audiencias en todo el mundo".

Y cifras no le faltan para sostener el relato. Su último álbum, "LUX", aterrizó en noviembre arrasando sin pedir permiso: número uno en múltiples rankings —desde Top Latin Albums hasta Classical Crossover— y un nada despreciable cuarto lugar en el Billboard 200, marcando su primera entrada al top 10 general.

Pero el discurso oficial va más allá de los números. Desde Billboard insisten en que lo de Rosalía no es solo éxito comercial, sino una especie de fenómeno cultural difícil de ignorar. "Su más reciente álbum reafirma su estatus como una fuerza cultural, generando conversación global y consolidando su reputación como una líder creativa y visionaria".

A sus 33 años, la cantante sigue acumulando hitos: siete veces en el número uno de Latin Airplay, nueve apariciones en el top 10 de Hot Latin Songs y más de 60 entradas en los rankings globales de Billboard.

Eso sí, los organizadores quisieron dejar claro que el fenómeno va mucho más allá de la música. "Su influencia trasciende la música", recalcaron, apuntando a su impacto en la moda, las artes visuales y la dirección creativa.

"Reconocerla como "Mujer del Año" es celebrar una trayectoria de excelencia artística, así como su impacto cultural y las nuevas posibilidades que continúa abriendo para las mujeres en la música", señalaron.

Con este anuncio, Rosalía se suma a una lista que mezcla peso pesado y nuevas generaciones: desde Lola Índigo hasta Gloria Trevi, pasando por Julieta Venegas, Becky G, Joy (de Jesse & Joy), Ivy Queen y Young Miko.

PURANOTICIA