“Bienvenida Alanna”: Pangal Andrade y Melina Noto se convierten en padres

La periodista argentina y el deportista extremo se convirtieron en padres este 22 de octubre con la llegada de Alanna, su primera hija. La pareja recibió numerosas felicitaciones de sus seguidores y seres queridos.

Miércoles 22 de octubre de 2025 10:17
La mañana de este miércoles 22 de octubre, Melina Noto y Pangal Andrade se convirtieron en padres, tal como informaron a través de un registro en Instagram.

En el video se puede ver a la periodista argentina y  al exchico reality en todo el proceso del parto, donde finalmente se muestra a la pequeña Alanna llegando al mundo.

“Bienvenida Alanna”, escribieron en el post, donde rápidamente se llenó de comentarios de sus seguidores y cercanos, felicitando a la pareja.

Horas antes, Noto señaló: “Estamos muy cansadas, por eso me ha costado compartirles un poco más, pero ya estamos ad portas”, expresó en una de sus historias de Instagram.

Cabe mencionar que durante los últimos días, la pareja ya había anunciado que la fecha límite estimada para el parto sería este 22 de octubre.

