Beyoncé dio a conocer sus razones por no volver a grabar videoclips de sus canciones

La reconocida cantante Beyoncé reveló el motivo por el que no ha sacado videos musicales de sus dos últimas producciones "Renaissance" y "Cowboy Carter".

En la trayectoria de su carrera, la cantante estadounidense creó videoclips para su cuenta en la plataforma de Youtube, con grandes producciones, tales como "Single Ladies" o "Run the world", entre otras.

Según lo que confirmó a la revista estadounidense GQ, su decisión de no crear más videos para sus canciones radica en su deseo de que sus seguidores se centren en su voz, antes que en la imagen.

"A veces, lo visual puede distraer de la calidad de la voz y la música. Ha habido más de cuatro años de trabajo duro invertidos en el álbum. La música es suficiente", señaló Beyoncé.

En la entrevista, la intérprete texana también se refirió a la fama y añadió que puede sentirse "como una prisión" y que debido a esto se aleja de los focos cuando termina sus proyectos.

"Sólo trabajo en lo que me libera. Es la fama lo que a veces puede parecer una prisión. Cuando no se me ve en las alfombras rojas y cuando desaparezco hasta que tengo arte que compartir es por eso", expresó Beyoncé.