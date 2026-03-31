Betsy Camino explota contra Vasco Moulian en Fiebre de Baile por polémico comentario de vestuario: “Ese vestido no te queda…”

Betsy Camino y Vasco Moulian volvieron a encender la polémica en “Fiebre de Baile”. Todo comenzó durante la dinámica “triángulos de fuego”, cuando la modelo cubana subió a la pista acompañada del artista circense Agustín “Pastelito” Maluenda y su bailarín para interpretar “Caray” de Juan Gabriel.

Cuando llegó el momento de recibir la crítica del jurado, un comentario de Vasco Moulian desató la molestia de Betsy, quien ya había tenido un cruce con él semanas atrás por sus comentarios sobre su peso.

Al inicio, Moulian preguntó por los ensayos. Betsy aseguró que habían practicado seis veces, mientras que Pastelito comentó: “Yo creo que es la primera vez que ensayo tanto en Fiebre de Baile”.

Sin embargo, el comentario que prendió la mecha fue otro. Vasco, fiel a su estilo filoso, lanzó: “Aquí es donde arriesgo demanda nuevamente por mi estupidez, ya ni siquiera es amargura, sino que es estupidez, que me meto en estos temas”. Luego, centró su crítica en el vestuario de Betsy:

“¿Cómo se te puede decir, Betsy, que ese vestido no te queda tan bien? Te quedan más bien los vestidos más largos. ¿Cómo te lo podría decir?”

La situación escaló rápidamente. Diana Bolocco intervino: “Es que ya lo dijiste”.

“Ah, ¿ya la cagué?”, respondió Moulian con esa mezcla de humor y descaro que lo caracteriza.

“¿Es lo único que me va a decir?”, replicó Betsy, visiblemente molesta.

Vasco intentó suavizar la situación: “Te vi muy sola, me costó verlos a los tres. Pero con respecto al vestido, eso, no quiero ser irrespetuoso”.

Betsy no dejó pasar el comentario y le respondió con firmeza: “Yo no sé que tú tienes conmigo con el tema de los cuerpos. Es el vestido, es el vestuario, no sé (...) También esta decisión, antes de yo salir al escenario, pasa por varias vistas. Entonces si ellos me dan el okey, yo también confío de que me voy a ver bien. También es importante que yo no tomo las decisiones con la ropa que yo salgo acá”.

Moulian intentó apagar el fuego: “Le pido disculpas desde antes”. Pero la intervención de Raquel Argandoña volvió a poner leña al fuego. La presidenta del jurado respaldó parcialmente a Vasco: “Yo le encuentro razón también a Vasco, te lo decimos de muy buena manera. Yo lo iba a acotar también, pero después dije lo voy a dejar pasar. Te ves preciosa. Simplemente, a lo mejor no te fijaste o las personas que te asesoraron… Con cinco centímetros más abajo, el vestido habría sido perfecto. Se ve muy bien por la parte de adelante, pero por la parte de atrás se te ven las nalgas un poquito”.

Raquel cerró su opinión dejando la responsabilidad en el vestuario: “No es tu culpa, ojo, es culpa de las personas que te asesoran. Así que, el departamento de vestuario debería preocuparse un poquito más”.

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