Betsy Camino arremete contra Vasco Moulian: acusa “gordofobia” en pleno Fiebre de Baile

La polémica en Fiebre de Baile está lejos de apagarse y ahora suma un nuevo capítulo cargado de tensión. Todo se desató cuando Vasco Moulian lanzó un comentario que no cayó nada bien a Betsy Camino, sugiriéndole hacer “cardio” por su físico, lo que encendió de inmediato la molestia de la bailarina en pantalla.

Lejos de quedarse callada, la cubana respondió con todo y expuso una delicada situación de salud que ha impactado su cuerpo en el último tiempo.

“Yo no menstrúo, no ovulo. Y cuando una mujer no ovula, acumula un montón de líquidos en su cuerpo, insomnio, vómitos, mareo. Estoy en un tratamiento que, desgraciadamente, es lo que yo más quiero ahora y no puedo ser mamá“, reveló, generando un fuerte impacto.

Pero el conflicto no quedó ahí. En su próxima aparición en Podemos Hablar, Betsy profundizará aún más en la polémica y en cómo vivió este incómodo momento televisivo, especialmente tras las disculpas que Moulian le ofreció después de conocer su condición.

Y es que la bailarina no está dispuesta a dejar pasar lo ocurrido. “No me molesta mi cuerpo, a mí me encanta ser bastante curvilinea... Me gusta tener las pechugas grandes, el durazno bien gigante, no tengo problema con eso, pero lo que me molestó fue que sentí que fue gordofobia disfrazado de un buen consejo y yo creo que cuando uno quiere dar un consejo a la primera persona que se lo da es a la persona, cara a cara”, lanzó Camino sin filtro en el espacio conducido por Diana Bolocco.

Además, dejó claro que su lugar en la televisión no tiene nada que ver con su apariencia. “Yo no estoy aquí por gorda o por flaca, yo estoy aquí por talento y porque creo que me he ganado un espacio en la televisión chilena”, afirmó Betsy con firmeza.

En la misma línea, exigió respeto a su trabajo y cuestionó el rol del jurado. “Lo primero a juzgar es mi talento y que me pueda hacer una devolución técnica... Me molesta que lo diga siendo jurado y no sea capaz de decírmelo de frente”, disparó.

Finalmente, Betsy abrió su corazón sobre una de las heridas más profundas de su vida, dejando entrever el duro proceso que atraviesa. “Yo a veces creo que la vida me castigó porque yo decidí que no quería ser mamá... Creo que fue tanto el no -que cuando cambié de percepción al conocer al hombre indicado- empecé a ver la vida con otro tipo de velocidad y no hay mayor amor en una pareja que tener guagua”, confesó Betsy Camino.

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