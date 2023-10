Berta Lasala y los verdaderos motivos de su quiebre con Daniel Alcaíno: “No deja de doler”

Un episodio estreno del estelar “Podemos Hablar” será emitido por Chilevisión la noche de este viernes, donde Jean Philippe Cretton recibirá como invitados a Claudia Conserva, Marcelo Comparini, Julio Jung Duvauchelle y Berta Lasala.

Esta última, abordará su reciente separación del actor y comediante Daniel Alcaíno, quienes luego de dos décadas decidieron poner término a su matrimonio.

“Tiene sus costos, pero también tiene sus beneficios, yo creo que nosotros tuvimos una relación linda de 20 años. Después, de repente, uno empieza a mirar para distintos lados, como que los intereses van cambiando y eso fue como bien evidente en la pandemia, y cuando decidimos separarnos estaba bastante conversado entre nosotros”, comenzó relatando la actriz.

“No deja de doler, pero igual ya fue hace un año y estamos bien los dos”, complementó.

Ante esto, Cretton le consultó directamente si el personaje de Yerko Puchento habría influido en esta decisión. “En una ocasión dijiste ‘no es primera vez que me friega una pega este hombre’, refiriéndose a lo que pasaba con él ¿te pasó de verdad?”, le preguntó el animador.

“Por eso me separé también jaja. No, lo que pasa es que mis colegas me decían a mí ‘oye, se pasó Yerko, lo que me dijo’, y era como qué plancha. ‘Sí, que feo lo que te dijo amiguita, nada que ver’. ‘Amiga lo siento, no fui yo, fue él’. Él es el desubicado y dando explicaciones, pero todo en un contexto de risa y humor”, aseguró, agregando para concluir que “a veces como que yo quedaba negra con lo que decía, concha del loro, me quemaba la cabeza ¿qué voy a decir? ¡Qué vergüenza! Al final ya ni lo veía porque yo sufría demasiado”.

