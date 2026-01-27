Berta Lasala rompe el silencio sobre Daniel Alcaíno: “Perdoné mucho y me cansé”

En un nuevo episodio del reality El Internado, Berta Lasala sorprendió al sincerarse como nunca antes sobre su quiebre con Daniel Alcaíno, actor y comediante con quien compartió dos décadas de relación y un hijo en común. La actriz aprovechó un momento de confianza con otros participantes del encierro para explicar las razones que la llevaron a poner fin a su matrimonio.

Lasala recordó que el comienzo de su relación estuvo rodeado de controversia mediática. “Mi marido dejó a una mina por mí, eso fue terrible, me sentí mal, salió en la prensa, todo el mundo lo supo. Me banqué ese karma, lo viví, lo sufrí”, relató, reconociendo que ese episodio la marcó profundamente.

Pese a todo, la pareja logró sostener el vínculo durante 20 años. Sin embargo, la actriz reflexionó con crudeza: “Por eso digo que quitarle el mino a alguien tiene su karma y al final me separé igual”.

Con el correr de la conversación, Lasala fue directa al abordar los motivos de la ruptura. “Es muy mujeriego, infiel, perdoné mucho”, afirmó, agregando que esa situación la afectó tanto emocional como físicamente. “Me autoflagelé, me puse gorda, fea, terminé como una vaca”, confesó.

Además, explicó que mientras la carrera de Alcaíno seguía en ascenso, ella se sentía cada vez más hundida. “Mientras él se hacía cada vez más famoso, yo cada vez más hundida”, señaló.

Finalmente, la actriz aseguró que fue ella quien tomó la determinación de separarse. “De repente dije chao, no puedo más, y me separé, porque ya me había aburrido. Él no se quería separar”, contó. A modo de reflexión final, lanzó una crítica general: “El chileno miente hasta la muerte, son infieles y mentirosos”.

