Berta Lasala nuevamente soltera: confirman fin de su romance tras un año juntos

Un nuevo quiebre sacude a la farándula nacional. Esta vez, la protagonista sería la reconocida actriz Berta Lasala, quien habría retomado la soltería luego de terminar su relación sentimental con Cristian Vial, romance que había confirmado a mediados de 2024.

La información fue dada a conocer por Cecilia Gutiérrez en su podcast Bombastic, donde recordó que la intérprete, actualmente en pantalla por su participación en el reality de Mega El internado, ya no estaría en pareja. “Berta estuvo en pareja y ahora ya no. ¿Te acuerdas que salió en una portada de LUN hablando de su pololo? Contó que era más joven, pero terminaron”, comentó la periodista.

Recordemos que Lasala ha estado en el centro de la atención mediática durante las últimas semanas, luego de sincerarse en el programa sobre su divorcio con Daniel Alcaíno, relación marcada por episodios difíciles. “Es muy mujeriego, infiel, perdoné mucho, me autoflagelé, me puse gorda, fea, terminé como una vaca”, expresó sin filtros.

Tras esa separación, la actriz volvió a creer en el amor y confirmó su relación con Cristian Vial, a quien habría conocido de manera casual mientras caminaba por Providencia. Incluso, la pareja selló su vínculo con una escapada romántica a Buenos Aires.

Sin embargo, en el último tiempo llamó la atención la ausencia de publicaciones junto a su pareja en redes sociales, lo que habría sido una señal del quiebre. Hasta ahora, Berta Lasala no se ha pronunciado oficialmente para confirmar o desmentir el fin de la relación.

