Benjamin Vicuña y la nueva relación de China Suárez: "Cuando hay niños es un tema"

Hace unos días, se reveló que el exfutbolista, Mauro Icardi junto a China Suárez, pasaron las fiestas juntos e incluso se dice que ambos estarían conviviendo bajo el mismo techo, confirmando su relación amorosa. Además, se han viralizado algunos videos que muestran a Suárez paseando con sus niños y las hijas de Icardi.

Bajo esta línea, el actor Benjamín Vicuña, expareja de China y padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio, fue consultado por la supuesta nueva relación de su exmujer y si estaba al tanto de que sus pequeños pasaron Año Nuevo con la nueva pareja de la actriz.

"¿Si me preguntan a mí? No, no me preguntaron. (...) Cuando hay niños es un tema, porque obviamente yo no me puedo hacer el loco y decir que me da exactamente lo mismo. No me da lo mismo", expresó Vicuña.

"Dónde están mis hijos es algo que por ahí, efectivamente, se tiene que conversar, pero no lo he hecho", agregó.

