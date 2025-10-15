Benjamín Vicuña y China Suárez habrían “firmado la paz” por el bien de sus hijos: ¿Cuánto tiempo durará la tregua?

Después de meses de reclamos y tensiones, Benjamín Vicuña y Eugenia “China” Suárez habrían decidido bajar las armas y mantener la calma —al menos por ahora— para no seguir exponiendo a sus hijos, Magnolia y Amancio.

Según contó la periodista Karina Iavícoli, el exmatrimonio habría acordado una tregua que se extendería hasta marzo de 2026, con el único objetivo de priorizar el bienestar de los menores. Pero detrás del gesto conciliador, los rumores apuntan a que el clima sigue lejos de ser pacífico.

"Benjamín sigue preocupado por este asunto de los chiquitos que tiene con la China que van y que vienen (a Turquía). Por el momento, lo que me enteré es que hasta marzo habría paz (...) ¿Qué habrían arreglado? No dar notas", señaló Iavícolí en el espacio de farándula "Intrusos".

"Eso creo que le cabe más a Benjamín, que es a quien vamos a buscar porque lo tenemos más cerca. Pero uno de los puntos es 'no hablemos más de este asunto'", agregó la comunicadora.

"La segunda cosa importante es que empezaron a tener contacto vía chat. Algo que estaba completamente anulado. De a poquito empezaron a hablar. Poco, pero hablan", sentenció.

Recordemos que la relación entre ambos volvió a tensarse cuando Vicuña se negó a que la actriz se mudara con los niños a Turquía, donde vive actualmente con su pareja, el futbolista Mauro Icardi. Esa decisión habría detonado una nueva crisis: la ex Casi Ángeles no tardó en responder con un picante comunicado, en el que cuestionó el rol de padre del actor chileno y deslizó fuertes acusaciones de infidelidad y maltrato.

Aunque hoy intentan mostrarse en buenos términos, cerca de ambos aseguran que la tregua es más un pacto de conveniencia que una verdadera reconciliación. Y como ya se sabe, en esta historia, la paz suele durar menos que un posteo en redes.

