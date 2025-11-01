Benjamín Vicuña revela el difícil momento que vive por distancia con sus hijos

El actor chileno Benjamín Vicuña atraviesa un complejo período personal tras confirmar que lleva más de cuarenta días sin ver a sus hijos Magnolia y Amancio, fruto de su relación con la actriz argentina María Eugenia “China” Suárez.

En conversación con el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, Vicuña se mostró visiblemente afectado al referirse a la distancia con los niños, quienes actualmente viven en Estambul, Turquía, junto a su madre. “No veo a mis hijos hace más de cuarenta y tantos días”, confesó con emoción.

Los menores se trasladaron a ese país luego de que Suárez decidiera radicarse allí para acompañar a su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi, integrante del club Galatasaray.

El intérprete explicó que ha sido un proceso doloroso y complejo: “No es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad”.

Aun así, el actor aseguró que mantiene contacto diario con sus hijos: “Hoy más que nunca, me gustaría cuidarlos, protegerlos y no hablar de ellos, la verdad no es un lindo momento, más allá de decirte que sí los echo mucho de menos, hablo todos los días con ellos por teléfono”.

En medio de la tristeza, Vicuña recalcó su decisión de actuar con madurez y empatía hacia Suárez: “Así todo, yo como hombre maduro, grande, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, creo que tienen que estar con su mamá, porque Eugenia es una buena mamá. También creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina”.

Sin embargo, reconoció que la relación con la actriz no atraviesa su mejor momento: “No tengo una relación fluida con la madre de mis hijos, ya que esto generó una dinámica súper difícil. Cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo en algo tan básico como el lugar donde viven sus hijos, no es un problemita, es un problema grave”.

