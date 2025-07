Benjamín Vicuña no guardó silencio y respondió a los fuertes dichos de China Suárez: "No voy a contestar a tanto odio"

El actor Benjamín Vicuña no guardó silencio y respondió a las fuertes declaraciones de su expareja y madre de sus hijos, China Suárez.

Recordemos que la actriz arremetió contra Vicuña luego de que China quería viajar al extranjero, específicamente a Turquía, junto con sus pequeños y su pareja actual Mauro Icardi, situación la cual el intérprete a través de la Justicia, impidió que se fuera con los menores.

Bajo esta línea, Suárez cuestionó el rol de padre del chileno, y además lo acusó de serle infiel mientras ella estaba embarazada, y de tener problemas con el consumo de sustancias, entre otras cosas.

“Quién no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda”, señaló Suárez a través de Instagram.

“El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’. El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a a Chile) porque ‘era mucha plata’. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como el había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’”, agregó la modelo.

LA RESPUESTA DE BENJAMÍN VICUÑA

Luego de estas fuertes declaraciones, Benjamín Vicuña no dudó en responder a estas duras acusaciones.

“No voy a contestar a tanto odio“, comenzó diciendo.

“La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante”, agregó.

“Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos“, cerró el conocido actor.

