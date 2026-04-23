Benjamín Vicuña acorralado: incómoda pregunta sobre infidelidad reabrió su historial amoroso

Benjamín Vicuña se vio sin escapatoria en plena entrevista con Ángel de Brito, quien no tuvo filtro al lanzarle una pregunta que tocó directo uno de los temas más polémicos de su historial amoroso.

Todo ocurrió en el programa “Ángel responde”, donde el conductor fue al hueso con un incómodo: "¿Siempre fuiste infiel?". La reacción de Vicuña no pasó desapercibida: risa nerviosa, pausa larga y una polémica respuesta.

Lejos de cerrar el tema, el actor optó por una reflexión que dejó espacio a la interpretación: "Primero, creo que… a propósito… te lo comenté y te lo dije en su momento, creo que, si me equivoqué en algún momento de mi vida, es lo que me hace hoy ser quien soy".

"Obviamente que uno de los errores no debe estar orgulloso, pero te definen, pero tampoco te condiciones ni te clasifican", agregó el actor.

Aunque trató de bajarle el perfil al tema, también reconoció que la etiqueta lo persigue, en gran parte por su mediática relación con Carolina “Pampita” Ardohain —con quien tuvo cuatro hijos— y el escándalo que marcó su quiebre tras su vínculo con María Eugenia “China” Suárez, con quien posteriormente formó otra familia.

"Sí, lo tengo (el estigma), como lo tiene mucha gente y, aunque no lo creas, tengo el mote también -que no lo dicen tanto- de buena persona, de ser un tipo generoso, de ser un tipo empático. No voy a decir las cosas que hago, tener una fundación, ser embajador de Unicef hace 25 años, ser buen papá, tantas cosas", declaró el intérprete.

Pero eso no es todo, ya que Vicuña admitió que la fama no le resulta indiferente y que sigue siendo un tema que le incomoda: "Me molesta, no me parece lindo. Son cosas de una etapa, de crecimiento y que creo, esto es real, que está exacerbado por una caricatura que no es así".

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