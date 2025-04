Benjamín Vicuña aclara supuesto vínculo amoroso con Wanda Nara: "Eso es mentira"

En medio de la polémica de Wanda Nara, China Suárez, y Mauro Icardi, Benjamín Vicuña se vió involucrado, y no dudó en responder luego de ser consultado sobre el supuesto vínculo con Nara.

Recordemos que en enero de este año, China y el exfutbolista confirmaron su romance meses después del quiebre entre Wanda e Icardi, y desde ese entonces, la prensa de farándula argentina ha estado atenta al tema.

TODO POR UN "LIKE"

Ana Rosenfeld, amiga y abogada de Wanda, fue quien aseguró que la argentina tenía algún tipo de relación cercana con el actor, ya que Benjamín le habría dado un "me gusta" en una foto del Instagram de Nara.

“Está muy bien. Técnicamente que le haya puesto un like, tienen relación Vicuña y Wanda. Hablan y no hablan de ahora, sino que desde hace un tiempo”, afirmó Rosenfeld.

“Wanda quería conocer un poquito cómo se manejaba la China en cuanto a cuidados”, expresó la abogada con respecto al supuesto acercamiento.

LA FIRME RESPUESTA DE BENJAMÍN VICUÑA

Ahora, bajo esta polémica, en el programa "Desayuno Americano" , de América TV, le consultaron a Vicuña sobre el supuesto vínculo con Nara.

“No, eso es mentira, chicos. No tengo ninguna relación (con Wanda)”, reveló el actor.

“Primero: no es el momento, estamos celebrando. Segundo: están mintiendo y tercero: a Ana la conozco por otras razones, hace muchísimo tiempo”, agregó Vicuña.

“Eso no es real, no instalen algo que no es cierto, es al pedo. Y listo, ya está (...) Eso es mentira. Ana me escribió por otras razones, no voy a decir por qué, en otro momento de mi vida y no es el momento”, reveló el Benjamín.

“Chicos, no hablo de estos temas, no me interesa.No sé por qué me meten en esto”, cerró.

