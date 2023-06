Benjamín Lagos compartió extenso mea culpa sobre su participación en “Gran Hermano”

Luego de convertirse en el primer eliminado del reality de Chilevisión “Gran Hermano”, Benjamín Lagos realizó un sincero y extenso mea culpa sobre la actitud que mantuvo en el encierro.

Lo anterior, debido a que la forma de actuar de Lagos fue ampliamente criticada por los seguidores del espacio, la que calificaron incluso como arrogante.

“Tengo 22 años, y aunque a veces parezca un viejo chico, tengo mas de chico que de viejo. Se nota en mi inexperiencia. Me gusta mucho leer, para aprender y mejorar. Aunque a veces peco de sentirme con una falsa superioridad moral a la hora de hablar”, comenzó expresando en una nueva publicación de su cuenta personal de Instagram.

Una de las frases que más molestó de Benjamín, fue que en el encierro aseguró que se levantaba a las 4:59 de la mañana, para ganarle a la gente exitosa que comienza el día a las 5 am, la que quiso explicar.

“Usualmente me levanto temprano, muy, lo encuentro otra manera de desafiarme. Aunque debo admitir que nací con ciertas comodidades que me lo facilitan”, indicó, añadiendo que “no elegí donde nacer, pero se que soy afortunado en haber nacido donde nací. No me gustan las excusas ni el victimismo. En lo personal trato de buscar soluciones antes de quejarme. Peco en que me cuesta pedir perdón y admitir mis errores”.

“No consumo drogas de ningún tipo, trato de invitar a la gente a que haga lo mismo sobre todo a la de mi edad, es difícil, pero se vive lindo”, agregó.

“Aunque mi forma de hablar sea brusca y directa, nunca he tratado de ofender a nadie, sino más bien de motivar a la gente a que mejoremos, en lo personal, en lo colectivo y en lo humano. A veces acierto con el mensaje, y muchas otras fallo”, expuso el ex participante de “Gran Hermano”.

