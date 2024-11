Ben Affleck habla por primera vez sobre Jennifer Lopez luego de su ruptura: ''Tengo que encontrar la felicidad dentro de mí''

En la promoción de la película "Small Things Like These", protagonizada por Cillian Murphy, Ben Affleck se refirió por primera vez a Jennifer Lopez, después del quiebre de su relación de años.

Affleck, fue consultado por la película "Unstoppable", en la cual actua J-Lo, Don Cheadle, Jharrel Jerome, Bobby Cannavale, entre otros.

En su respuesta, no dudó en elogiar a Lopez. "Jennifer es espectacular. Confiamos en las personas adecuadas y Unstoppable es otro ejemplo de ello", señaló el actor a la revista estadounidense, Entertainment Weekly.

Además, Ben expresó que "estar en una relación no me define. No puedo seguir buscando la felicidad en otras personas. Tengo que encontrar la felicidad dentro de mí. Solía pensar que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar. Porque toda la vida he pensado que no soy suficiente".

Cabe mencionar que la primera en hablar sobre la ruptura amorosa fue Jennifer, quien expresó que su soltería le ha permitido un "período de introspección y crecimiento personal".

