Bella Hadid dispara contra Dolce & Gabbana: “años de racismo, sexismo, xenofobia e intolerancia”

La relación entre Bella Hadid y Dolce & Gabbana quedó nuevamente envuelta en polémica luego de que la modelo lanzara duras críticas públicas contra la casa de moda italiana, acusándola de arrastrar “años de racismo, sexismo, xenofobia e intolerancia”. Sus declaraciones surgieron a raíz del reciente desfile masculino Otoño/Invierno 2026 de la marca en Milán, que generó una ola de cuestionamientos en redes sociales.

El debate se encendió tras la publicación de un video del comentarista de moda francés Lyas en Instagram. El creador de contenido puso el foco en el casting del desfile y señaló la ausencia total de modelos asiáticos, de piel oscura o de origen árabe. Con ironía, definió la pasarela como ''50 shades of white'' (''50 tonos de blanco''), cuestionando la coherencia entre la puesta en escena y el discurso inclusivo que Dolce & Gabbana promovió en su material promocional.

Bella Hadid no tardó en sumarse a la discusión desde los comentarios del video, donde expresó su indignación. “Me impacta que la gente todavía apoye a esta compañía, es vergonzoso”, escribió.

En un segundo mensaje, la modelo fue aún más categórica al afirmar que Dolce & Gabbana “lleva años cancelada”, en referencia a la larga lista de controversias que persiguen a la marca. Sus palabras no pasaron desapercibidas: el comentario acumuló decenas de miles de “likes”.

Las declaraciones de Hadid contrastan con el respaldo que la firma italiana sigue recibiendo por parte de algunas figuras influyentes. Kylie Jenner fue embajadora de Dolce & Gabbana en 2023 y Hailey Bieber —amiga cercana de Hadid— ha lucido prendas de la marca en varias ocasiones, incluso recientemente.

Desde su fundación en 1985, ha enfrentado reiterados cuestionamientos públicos. Entre ellos, campañas publicitarias consideradas ofensivas, declaraciones polémicas de sus fundadores sobre la familia y la fertilización asistida, y el recordado conflicto con China en 2018, cuando una campaña fue acusada de insensibilidad cultural y derivó en un boicot masivo en uno de sus mercados clave.

A esto se suman mensajes atribuidos a Stefano Gabbana —cofundador y diseñador de la firma de moda— en redes sociales que fueron calificados como racistas. Si bien la marca ha emitido disculpas en distintas oportunidades, las críticas resurgen periódicamente, alimentadas por nuevos episodios.

PURANOTICIA