Belén Soto le dedica emotivo mensaje a Mane Swett tras perder la custodia de su hijo: “Eres tremenda”

Mane Swett enfrentó esta semana un duro revés judicial en Estados Unidos, luego de que la justicia de ese país determinara que su hijo, Santiago, de 13 años, deberá permanecer allí, descartando así la posibilidad de su retorno a Chile.

La resolución pone fin a una disputa legal que se extendió por más de dos años y que deja a la actriz con la opción de mantener contacto con su hijo únicamente en territorio estadounidense, bajo las condiciones impuestas por las autoridades judiciales.

Tras conocerse el fallo, Swett utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud hacia quienes la acompañaron durante el proceso, destacando las muestras de apoyo y afecto recibidas en este complejo momento personal.

"Profundamente gracias por su apoyo incondicional. Las quiero siempre", señaló la actriz en redes sociales.

Luego, agregó: "#Resistemamá".

LAS PALABRAS DE BELÉN SOTO

Entre las muestras de apoyo que ha recibido Mane Swett, destacó el gesto de su amiga Belén Soto, quien le dedicó unas sentidas palabras en redes sociales.

Recordemos que la cercanía entre ambas se remonta a los años en que compartieron elenco en la teleserie “Papi Ricky”, vínculo que mantienen desde entonces.

"Por ti y por todas las mamás que están resistiendo. Eres tremenda", escribió Soto en su cuenta de Instagram junto a una fotografía donde se ve a Mane y Santiago.

PURANOTICIA