Belén Mora y su próximo paso por el Festival de Viña del Mar 2023: “Estoy muerta de nervios”

La comediante Belén Mora, fue una de las recientes confirmadas en el humor para la próxima versión del Festival de Viña del Mar, por lo que será una de las encargadas de hacer reír al “monstruo” sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Sobre el hito en su carrera, aseguró en conversación con Radio “ADN” que “estoy muerta de nervios, con una ansiedad que me está matando. Me arrepentí, no quiero ir, me quiero ir a mi casa, quiero dormir, quiero ver tele. Pero, bien, bacán, ya está”.

“Es un escenario que siempre he querido pisar, desde chiquitita. No considero que es un peak, creo que es un paso importante, que es una ventana para los comediantes para que te conozcan en Latinoamérica, es el festival más importante en Latinoamérica”, agregó en conversación con el medio mencionado anteriormente.

“Es una exposición muy grande y yo le tengo mucho respeto al escenario”, aseguró la ex integrante de “Morandé con Compañía”, quien recientemente estrenó un show en la plataforma de contenido streaming Amazon Prime, agregando que “es un festival donde uno está expuesto de manera brutal”.

“Yo soy muy buena para opinar, entonces me puse en modo autocensura… Para qué sumarme problemas”, añadió, confesando además que “hay que tener cuidado en todo”.

