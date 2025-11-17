Belén Mora vive angustiante crisis de salud y preocupa a sus seguidores: "Pensé que me iba a morir"

Belén Mora volvió a remecer las redes luego de contar el dramático episodio de salud que la dejó prácticamente fuera de juego durante varios días. La humorista prendió las alarmas entre sus seguidores al revelar que estuvo lidiando con un dolor tan intenso que, según ella misma, la dejó casi incapacitada.

Fue en Instagram donde la actriz destapó el verdadero motivo de su ausencia: una feroz crisis de neuralgia del trigémino, un problema conocido por provocar dolores fulminantes en un lado del rostro. En sus historias, la comediante fue directa: "Hace una semana comencé con dolores de cabeza y mi mayor temor se cumplió: una crisis de neuralgia del trigémino", escribió junto a una imagen donde la tensión se le notaba a kilómetros. Y no se quedó ahí: "Para quienes han padecido eso, sabrán el dolor intenso que significa, que más encima aumenta en cada cuadro".

Como si eso no fuera suficiente, Belén contó que el panorama se volvió aún más complejo porque está en plena lactancia, situación que la deja prácticamente sin opciones para aliviar el sufrimiento, ya que no puede recurrir a los analgésicos habituales.

Pese al duro momento, la integrante de “Detrás del Muro” aseguró que no estuvo sola en esta pesadilla. De hecho, relató sin filtro: "Hoy pensé que me iba a morir de dolor y llegaron mis amigas, además de mi tía Berni. Me apapacharon, me hicieron reiki, me compraron remedios, me ayudaron con los niños".

Con algo de alivio, también contó: "Ahora mi dolor es un 4 (de 1 a 10) y mi corazón está llenito. A veces es mejor tener buenos amigos que mucha plata. Gracias queridas mías".

La comediante cerró su relato mostrando una nueva foto en la que se le ve mucho más calmada, aunque el susto ya quedó instalado entre sus seguidores.

PURANOTICIA