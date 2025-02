Belén Mora responde a George Harris: “A mi también me pifiaron... Y soy de izquierda y chilena”

La polémica presentación del comediante venezolano George Harris en el Festival del Viña 2025 continúa dando de que hablar, y ahora quien tuvo palabras en respuesta de su fallido show fue Belén Mora.

Cabe recordar que Harris era el encargado de hacer reír al público asistente a la Quinta Vergara durante la primera noche del certamen viñamarino, donde recibió los abucheos del Montruo, lo que generó que incluso se enfrascara en una discusión sobre el escenario.

Días después de la compleja situación, el venezolano utilizó su plataforma en X para referirse a su fallido paso por el evento veraniego. “¡Muchachos no es FOME es BOICOT! No es FOME, es xenofobia. Vamos a llamar las cosas por su nombre”, escribió Harris, donde continuó asegurando que “las cuentas que atacan en su mayoría son bots: qué casualidad que no tienen foto, ni nombre y menos seguidores. Pura paja de la izquierda. ¡Dan pena! NO ES FOME, es XENOFOBIA”.

Esto generó la respuesta de Belenaza, quien fiel a su estilo utilizó la misma red social para referirse a lo sucedido. “George, a mi también me pifiaron. Y soy de izquierda y chilena. Me pifiaron porque un chiste fue muy largo y no causó risas. Puede pasar”, escribió la integrante de “El Muro”.

“En cada show los comediantes nos exponemos a eso. No estoy de acuerdo con la cultura de la pifia. Al músico no lo pifean”, sentenció Mora, quien el año 2023 no pudo terminar su rutina en el mismo escenario producto de los abucheos del “Monstruo”.

PURANOTICIA