Belén Mora respalda a Natalia Valdebenito tras chiste de accidente en mina El Teniente: "La están atacando porque es mujer"

En las últimas semanas, la comediante Natalia Valdebenito ha estado en el ojo del huracán. Diversas personas han cuestionado su participación en eventos organizados por entidades públicas, lo que ha derivado en una serie de investigaciones sobre sus contrataciones, generando acusaciones de presunto hostigamiento con motivaciones políticas.

Recordemos que todo comenzó debido a los comentarios de la comediante sobre el accidente en la mina El Teniente, donde luego la Corte de Apelaciones de La Serena decidiera acoger a tramitación un recurso de protección presentado por familiares de una de las víctimas fatales del histórico derrumbe.

Ahora, una de las figuras públicas que alzó la voz fue la actriz y comediante Belén Mora, quien manifestó su apoyo a Valdebenito durante una conversación en el podcast Di La Verdad Rosa, conducido por Fran García-Huidobro e Ingrid Cruz, donde Mora no dudó en expresar su solidaridad con su colega.

En primera instancia de la conversación, Fran señaló: "La Natalia Valdebenito se mandó este condoro, este lapsus de decir lo de los mineros y la han sepultado... le han tirado tierra como si fuera la peor delincuente del mundo".

Luego, Belén aprovechó la instancia y añadió que: "Eso a mí no me extraña. Yo me acuerdo perfecto cuando actuó la Chiqui Aguayo en Viña, que la hicieron mierda por ser grosera, y después salió una nota sobre la cantidad de groserías que dijo la Chiqui versus todos los otros comediantes hombres, y fue la que menos groserías dijo".

"No me extraña que a la Natalia Valdebenito la estén atacando. La están atacando porque es una mujer comediante, y estamos en un país que les molesta que una mujer haga comedia y, en esa comedia, presente un punto de vista respecto a algo. Porque, si ves rutinas de hombres comediantes, hacen 10.000 chistes (similares)", agregó la humorista.

LAS PALABRAS DE NATALIA VALDEBENITO

Bajo esta misma línea, Natalia Valdebenito a través de sus redes sociales compartió un fuerte mensaje en medio de esta polémica.

"Mi voz no se apaga, sólo que son necesarios los silencios, porque valen y suenan muy fuerte. Yo tengo fuerza, tengo una voz fuerte que no calla, que no puede callar porque la urgencia me llama. ¿A esto le temen a una persona que no está sola?, ¿A una persona que suena fuerte? Pues bien, sigan temiendo, porque yo no me acabo, esto es sólo un silencio", señaló la comediante.

PURANOTICIA