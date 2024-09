 Barbie lanza muñeca en honor a escritora Isabel Allende

La compañía de juguetes Mattel anunció el lanzamiento de una nueva Barbie inspirada en la escritora chilena Isabel Allende.

La muñeca será parte de la colección "Mujeres inspiradoras" y estará disponible para su preventa en la página oficial de Mattel a partir del 13 de septiembre y tendrá un valor de 33 mil pesos chilenos.

La nueva Barbie muestra a la escritora con su novela 'La casa de los espíritus', un vestido rojo y acompañada de su querida perra llamada Perla.