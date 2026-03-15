Bandalos Chinos encendió el pop indie en Lollapalooza Chile 2026

La banda argentina Bandalos Chinos protagonizó este domingo una de las presentaciones más celebradas de Lollapalooza Chile 2026, con un show que combinó pop indie, energía festiva y una conexión constante con el público.

El grupo se presentó en el Banco de Chile Stage, donde logró encender el ambiente del Parque O’Higgins con un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera.

Uno de los momentos más comentados del concierto ocurrió cuando el vocalista Gregorio “Goyo” Degano comenzó a bailar junto a los asistentes frente al escenario, gesto que fue rápidamente acompañado por coros y palmas.

La escena reflejó la complicidad entre la banda y el público. “Bandalos Chinos vivió un momento especial en el Banco de Chile Stage cuando Goyo Degano se puso a bailar junto a los presentes, desatando coros, palmas y pura buena vibra”, destacaron los asistentes.

La agrupación argentina ha recorrido un largo camino desde sus primeros años. “Desde sus inicios en el colegio hasta convertirse en referentes del pop indie latinoamericano, Bandalos Chinos ha recorrido un camino de constante evolución y éxitos”, una trayectoria que hoy los posiciona como una de las bandas más influyentes del género en la región.

Actualmente el grupo está integrado por Gregorio Degano en voz, Salvador Colombo en sintetizadores, Tomás Verduga en guitarra y coros, Matías Verduga en batería y percusión, Iñaki Colombo en guitarras y sintetizadores, y Nicolás Rodríguez del Pozo en bajo.

Tras más de una década de carrera, la banda decidió dar un giro creativo que se reflejó en su más reciente trabajo.

Así nació “Vándalos”, su cuarto álbum de estudio estrenado en 2025 y producido por Fermín Ugarte, un proyecto que marcó una nueva etapa artística para el grupo.

El disco representó una evolución en su sonido, ampliando los límites de su propuesta dentro del indie latino.

Además, hacia finales del mismo año sorprendieron con “Feliz Navibach”, un trabajo que reunió 20 canciones entre versiones alternativas de sus temas, remixes y demos.

Con ese recorrido musical, Bandalos Chinos llegó a Lollapalooza Chile 2026 consolidado como uno de los nombres más reconocidos del pop indie de la región.

Su presentación dejó en claro que la banda continúa ampliando su alcance, manteniendo intacta la cercanía con el público que los ha acompañado desde sus primeros años.

PURANOTICIA