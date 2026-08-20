Banda de metal cristiano demanda a Netflix por usar nombre "K-Pop Demon Hunters"

La banda estadounidense de metal cristiano Demon Hunter presentó una demanda contra Netflix ante un tribunal de California, acusando a la plataforma de utilizar sin autorización la marca "K-Pop Demon Hunters".

La acción judicial fue presentada por Hyde Lane, corporación que representa al grupo fundado por Don Clark y Ryan Clark en 2000. En el recurso, los demandantes sostienen que los productos y proyectos derivados de la producción de Netflix podrían generar confusión entre los consumidores y hacerles creer que existe una relación comercial entre la banda y la compañía.

El conflicto se intensificó luego de que en mayo pasado se anunciara una gira mundial de conciertos basada en "KPop Demon Hunters". Para Demon Hunter, esta iniciativa constituye una apropiación indebida de una identidad que el grupo utiliza en el mercado musical.

La banda sostiene que Netflix no tendría autorización para emplear la denominación en sus productos y cuestiona especialmente el alcance comercial que ha adquirido la franquicia.

“En pocas palabras, Netflix no tiene más derecho a usar la marca Kpop Demon Hunters que a lanzar un artista discográfico, un espectáculo en vivo y productos bajo las marcas Kpop Metallica, Kpop U2, Kpop Black Sabbath”, sostuvieron en el documento formal.

La película animada, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, se estrenó el 20 de junio del año pasado y se convirtió en la producción cinematográfica más vista en la historia de Netflix. Además, obtuvo reconocimientos internacionales, entre ellos dos premios Óscar, a mejor película de animación y mejor canción original.

El éxito de la producción también derivó en el anuncio de una secuela programada para 2029. Sin embargo, Demon Hunter argumenta que la dimensión alcanzada por la franquicia representa una amenaza para la presencia comercial de la banda dentro de la industria musical.

La disputa queda ahora en manos de los tribunales de California, donde deberá resolverse el conflicto relacionado con el uso de la denominación "K-Pop Demon Hunters".

PURANOTICIA