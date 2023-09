Bambino rompe el silencio ante su quiebre con Alessia: “Me proyectaba afuera y pensaba que las cosas iban a ir bien”

Hace algunos días atrás, se dio a conocer que la relación entre los jugadores de “Gran Hermano” Fernando Altamirano y Alessia Traverso ya no va más, ya que luego de que “Bambino” esperara a la joven durante dos meses, ella al salir del reality de Chilevisión decidió terminar el romance.

Bajo este contexto, fue el propio Altamirano quien decidió confesar sus apreciaciones luego del quiebre. “Salimos dos o tres veces, conversamos y quedamos en que nos tenemos mucho cariño, pero ella ya no quería seguir y así es difícil”, expuso en conversación con “Las Últimas Noticias”.

“Se supone que las cosas iban a ser diferentes acá afuera, que íbamos a intentar retomar lo que dejamos allá adentro”, aseguró, pero que al salir Alessia, según su teoría, “se dio cuenta que tenía que reingresar en cinco días más al reality y quizás acá afuera le afectó la presión social, los comentarios de las redes sociales, de la gente que la rodea, sus amigas y quizás se confundió un poco”.

Al ser consultado sobre la familia de Traverso, de quienes la joven confesó que hubo “muchas cosas que no les gustaron de Bambino en el reality”, él asegura que “me comentó algunas cosas. Siento que hay algunas cosas sacadas de contexto o que en la tele pueden verse de una forma que no es tan así”.

“Creo también que cuando uno tiene una pareja en la intimidad se hacen o se dicen cosas que son naturales, normales de una pareja, pero cuando te están grabando, se ven distintas”, añadió, explicando que esperaba que al salir Alessia del encierro, las cosas serían diferentes. “No que nos íbamos a poner a pololear al tiro, pero sí conocernos en este contexto. Me proyectaba afuera y pensaba que al salir las cosas iban a ir bien”, agregó.

“La esperé, respeté y cumplí nuestra promesa de no meternos con nadie mientras yo estuviera afuera y ella en el reality. Ella también cumplió, y pensé que podríamos empezar afuera otra vez”, continuó relatando Bambino en conversación con el medio mencionado anteriormente, quien concluyó expresando que “estoy bien ahora, pero me da lata igual. Lo que yo expresé adentro, el cariño fue real y eso no se apagó nunca. Lo más importante es quedar tranquilo con la conciencia y con uno mismo”.

