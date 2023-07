"Bambino" revela estar en terapia psicológica al salir de "Gran Hermano": "Estoy con un shock tremendo"

Fernando "Bambino" Altamirano, se convirtió en el sexto participante en ser eliminado de “Gran Hermano”, donde obtuvo el 80% de las votaciones del público para abandonar la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina.

Ahora, al volver a la realidad, el productor deportivo que fue acusado de maltrato animal por su conducta hacia Bigotes, el perro de la casa, acusó estar siendo víctima de un intenso acoso.

“Me escriben diciendo que me van a pegar. Estoy con un shock tremendo. Estoy viviendo un cyberbullying que, si yo no tuviera la fortaleza podría pegarme mal”, expuso el ex participante del reality de Chilevisión en conversación con “Las Últimas Noticias”.

“Me escriben cosas horribles, incluso que no debería estar vivo. Es heavy porque siento que hace un mes mi vida era otra, ahora no puedo salir a ningún lado, porque me puede pasar algo”, reveló “Bambino”, agregando además que ha tenido ayuda de la producción de “Gran Hermano”, desclasificando que “me pusieron un psicólogo para que me guíe en este proceso. Lo veo todos los días que necesite y así poder llevar mejor las agresiones”.

“En la noche me pongo a pensar qué tanto la embarré, porque fue sin mala intención, y me duermo a las seis de la mañana”, confesó.

En terapia, los profesionales le recomendaron “no salir por lo menos durante una semana, ni puedo ir al gimnasio porque hay gente también”, añadió Fernando, quien es el tercer participante en presentar acusaciones del mismo tipo, luego de que Benjamín Lagos, el primer participante en ser eliminado del reality de Chilevisión, expusiera esta semana entre lágrimas que se encuentra recibiendo un fuerte cyberbullying, motivo por el que abandonaría las redes sociales, y Maite, quien incluso debió poner una denuncia ante Carabineros.

“Sí, tengo miedo de salir a la calle, porque le escribían a mi mamá y a mi pololo, diciendo que sabían mi dirección. Quiero ser cuidadosa, tener precauciones y estar tranquila (...) están hechas las denuncias correspondientes por amenazas de muerte, pero no puedo hablar mucho del tema”, expuso la estudiante universitaria sobre el tema en con el medio mencionado anteriormente.

