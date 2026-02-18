Bajan de festivales a Dino Gordillo tras grave acusación de besar a una menor de edad

El nombre de Dino Gordillo quedó en el ojo del huracán y no precisamente por sus chistes. Tras un confuso y comentado episodio en Villa Alegre, varias de sus presentaciones comenzaron a caerse.

Todo estalló después de su paso por el Festival de la Naranja 2026, donde fue acusado de besar en la boca a una menor de edad. La situación escaló tanto que incluso se abordó en el concejo municipal de la comuna.

Desde el municipio no bajaron el perfil y confirmaron que interpusieron una denuncia ante Carabineros de Chile, enviando además los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue lo ocurrido.

El primero en marcar distancia fue el alcalde de Yerbas Buenas, Jonathan Norambuena, quien anunció que el humorista no estará este sábado 21 de febrero en el festival local.

"Queremos ponernos del lado de la niña, que la situación se esclarezca absolutamente y mientras esto no suceda no contaremos con su presencia", declaró el edil.

Pero no fue el único golpe. La organización de la Semana Pichilemina 2026 también decidió bajar el show que estaba programado para el domingo 22 de febrero en Pichilemu.

"Se ha optado por actuar con prudencia y responsabilidad, resguardando a la comunidad y el adecuado desarrollo de esta tradicional actividad", explicaron.

Mientras los municipios toman distancia, el silencio de Chilevisión llama la atención. El canal, a cargo del Festival de Comedia 2026, no se ha pronunciado públicamente, por lo que —al menos hasta ahora— la participación de Gordillo sigue en pie.

