Baja de última hora en la Gala de Viña 2026: Daniela Urrizola confirma que no asistirá

A pocos días de la esperada Gala del Festival de Viña del Mar 2026, comienzan a confirmarse bajas de último minuto. Una de las más comentadas es la de Daniela Urrizola, periodista y conductora de Mega, quien confirmó que no asistirá al evento que marca el inicio oficial del certamen.

La comunicadora explicó que su ausencia se debe a compromisos profesionales ligados a la grabación de la sexta temporada del programa de viajes “Viajando Ando”. En conversación con El Filtrador, Urrizola fue clara: “A la Gala este año no iré. Tengo que irme a grabar el lunes, de hecho”.

Además, detalló que los tiempos de grabación son clave durante febrero debido a factores climáticos. “Tengo que grabar en lugares que, si no los hago ahora, se me complica todo por los climas. Es lo que me pasó el año pasado y no puedo permitir que ocurra de nuevo”, señaló.

Pero no es la única baja confirmada. La Gala de Viña 2026 tampoco contará con la participación del reconocido diseñador de moda Rubén Campos. Según informó el programa “Hay que decirlo” de Canal 13, el diseñador había sido invitado para comentar la alfombra roja, sin embargo, decidió declinar la invitación para priorizar su tranquilidad personal.

Pese a estas ausencias, la Gala de Viña del Mar 2026 sigue generando altas expectativas. El evento se realizará el viernes 20 de febrero y será transmitido en vivo por Mega, canal oficial del Festival, reuniendo a destacadas figuras del espectáculo, la televisión y la moda nacional.

PURANOTICIA