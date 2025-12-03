Bad Bunny vuelve a lo más alto como el artista más escuchado de Spotify en 2025

Bad Bunny volvió a hacer lo que muchos daban por imposible: recuperar su corona global en Spotify. Después de un “descansito” que tenía a sus detractores celebrando demasiado pronto, el puertorriqueño arrasó de nuevo y se posicionó como el artista más escuchado del mundo en 2025, según anunció este miércoles la plataforma sueca.

Porque si alguien creía que el Conejo Malo había perdido, el lanzamiento de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" dejó claro que no. El álbum no solo conquistó los rankings, ya que literalmente invadió el planeta. Y con eso bastó para que Bad Bunny retomara la corona que ya había lucido entre 2020 y 2022.

Detrás de él, quedó Taylor Swift, quien acumuló 19.800 millones de reproducciones y lanzó nada menos que "The Life Of A Showgirl". Pero ni con eso logró destronarlo esta vez.

The Weeknd obtuvo el tercer puesto, dejando atrás a Drake, mientras Billie Eilish se aferró al Top 5 como una de las pocas artistas capaces de pelearle a los gigantes del streaming.

En la categoría de canciones, el himno absoluto del año fue "Die With a Smile" de Lady Gaga y Bruno Mars, que batió récords con 1.700 millones de reproducciones. Tras ese fenómeno global aparecieron "Birds of a feather" de Billie Eilish, "APT." de Rosé y Bruno Mars, "Ordinary" de Alex Warren y, cerrando el Top 5, el tema que da nombre al nuevo disco de Bad Bunny, confirmando que la “BadBunnymanía” sigue lejos de apagarse.

Y cuando parecía que no habría sorpresas, el segundo álbum más exitoso del año resultó ser la banda sonora de la película animada de Netflix "KPop Demon Hunters". Sí, nadie lo vio venir. Al podio también subió "Hit Me Hard And Soft", de Billie Eilish, publicado el año anterior pero aún devorando reproducciones.

