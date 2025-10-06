Bad Bunny sorprende en “Saturday Night Live” al interpretar a Quico en homenaje a El Chavo del 8

El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a causar sensación tras debutar como anfitrión del programa “Saturday Night Live” (SNL), donde protagonizó una serie de sketches que mezclaron humor, cultura latina y guiños a su próxima presentación en el Super Bowl 2026.

Uno de los momentos más comentados fue una inesperada parodia de El Chavo del 8, donde el artista interpretó a Quico en una peculiar versión estadounidense del clásico creado por Roberto Gómez Bolaños.

Con una escenografía muy similar a la original, el sketch reunió a Marcello Hernández como El Chavo, Sarah Sherman como La Chilindrina y Andrew Dismuke como Don Ramón.

También participaron Jon Hamm como el profesor Jirafales, Chloe Fineman como Doña Florinda y Kenan Thompson como una adaptación del Sr. Barriga, rebautizado como “Mr. Stomach”.

El episodio marcó el regreso de Bad Bunny al show y coincidió con la confirmación de su actuación en el medio tiempo del Super Bowl 2026. Durante su monólogo, el artista expresó: “Estoy muy emocionado de hacer el Super Bowl y sé que la gente alrededor del mundo que ama mi música también está feliz”.

Luego, en español, agregó un mensaje cargado de orgullo latino: “Especialmente todos los latinos alrededor del mundo, y aquí en los Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas. Más que mi logro, es el logro de todos, demostrando que nuestra huella y contribución en este país nunca pueden ser eliminadas o borradas”.

