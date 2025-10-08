Bad Bunny sigue creciendo: Billboard lo corona como el artista latino más influyente del siglo XXI

El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue reconocido por la revista Billboard como el artista latino más importante del siglo XXI, de acuerdo con el listado que el medio publicó recientemente en su sitio oficial.

La clasificación considera el rendimiento de los músicos en los rankings Top Latin Albums y Hot Latin Songs entre enero del año 2000 y diciembre de 2024.

Según explicó Billboard, el logro del intérprete de "Debí tirar más fotos" resulta aún más destacado si se considera que su irrupción en las listas se produjo recién en 2016.

Su primera entrada en los conteos ocurrió en 2018, y desde entonces su impacto ha sido imparable: acumula 14 números, uno en Hot Latin Songs y ocho álbumes líderes en Top Latin Albums.

Además, el artista ha logrado posicionar 89 canciones dentro del Top 10 de Hot Latin Songs, superando ampliamente a figuras históricas como Enrique Iglesias y Luis Miguel, quienes registran 39 cada uno desde la creación del listado en 1986.

"Bad Bunny continúa redefiniendo la música latina a través de su arte, amplificando su alcance e influencia global", resaltó Billboard.

"Benito ha acumulado múltiples éxitos simultáneos al combinar magistralmente sus sencillos con colaboraciones efectivas, logrando liderar la lista Top Latin Albums en ocho ocasiones durante este cuarto de siglo", agregaron.

"A lo largo de su carrera, ha demostrado un control incomparable sobre su trayectoria artística, mezclando sin esfuerzo su producción con las historias que quiere contar", cerró la revista.

PURANOTICIA