Bad Bunny hace historia en los Grammy y gana Álbum del Año con “Debí tirar más fotos”

Bad Bunny fue el gran protagonista de la 68.ª edición de los Premios Grammy, celebrada en Los Ángeles, al llevarse el premio a Álbum del Año por “Debí tirar más fotos”, convirtiéndose en el primer artista en la historia de la ceremonia en lograrlo con un trabajo íntegramente en español. El músico ganó además los galardones a Mejor álbum de música urbana y Mejor interpretación de música global, cerrando la noche con tres gramófonos.

Visiblemente emocionado, Benito Martínez Ocasio dedicó el reconocimiento a Puerto Rico y a los inmigrantes. “Gracias mami por parirme en Puerto Rico”, expresó antes de recibir el premio de manos de Harry Styles. Más tarde, con lágrimas en los ojos, dedicó el galardón “a todas las personas que tuvieron que dejar su hogar para perseguir sus sueños”, en un contexto marcado por fuertes discursos en defensa de los derechos migrantes durante la ceremonia.

“Debí tirar más fotos”, su sexto álbum de estudio y compuesto por 17 canciones, es una carta de amor a la isla que lo vio nacer. En el disco, Bad Bunny aborda temas como el duelo, la identidad y la gentrificación en Puerto Rico, consolidando una propuesta artística profundamente personal y social.

El triunfo del puertorriqueño se dio en una edición que también destacó por el desempeño de Kendrick Lamar, quien ganó cinco premios —incluida Grabación del Año junto a SZA por “Luther”— y se convirtió en el rapero más premiado en la historia de los Grammy, superando a Jay-Z. Por su parte, Billie Eilish obtuvo Canción del Año por “Wildflower”.

La 68.ª edición de los Grammy reconoció grabaciones publicadas entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025 en un total de 95 categorías. Para Bad Bunny, el logro marca no solo un triunfo personal, sino un hito histórico para la música latina, impulsada en los últimos años por el impacto global del streaming y nuevas audiencias.

