Bad Bunny genera revuelo en sus fanáticos tras anunciar que uno de sus conciertos será transmitido vía streaming para todo el mundo

Aunque ya había completado los 30 conciertos pactados, Bad Bunny sorprendió al confirmar una presentación adicional en su tierra natal. El artista puertorriqueño sumará un nuevo espectáculo a su residencia en Puerto Rico, programado para el próximo 20 de septiembre, bajo el título "Una más".

Este show marcará el cierre definitivo de su serie de presentaciones en la isla, antes de dar inicio a una ambiciosa gira internacional que incluye una parada en Chile en febrero de 2026.

Este increíble y esperado espectáculo que contará con más de 35 de sus interpretaciones, en su gira llamada "No me quiero ir de aquí" ha sido altamente comentada a través de redes sociales y medios de comunicación internacionales debido a la presencia de famosos y por la gran puesta en escena del cantante.

Pero eso no es todo, ya que esta última fecha de Bad Bunny en su país natal, la cual está agendada para este 20 de septiembre, será transmitida para todo el mundo a través de Prime Video y Twitch, situación que ha generado bastante entusiasmo en sus seguidores de todo el planeta.

PURANOTICIA