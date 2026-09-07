Bad Bunny gana su primer Emmy por show de medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny sumó un nuevo hito a su carrera luego de conquistar su primer premio Emmy, gracias al espectáculo de medio tiempo que protagonizó durante el Super Bowl LX, en una ceremonia realizada en Los Ángeles, California.

El reconocimiento llegó durante los Creative Arts Emmys, instancia que antecede a la ceremonia principal de los premios, programada para el próximo 14 de septiembre.

El espectáculo «The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny» acumuló siete estatuillas de las nueve categorías en las que había sido nominado.

El puertorriqueño fue distinguido, entre otras categorías, por su participación en el programa, mientras que el montaje también recibió premios por dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, dirección técnica, diseño de iluminación y dirección de programa especial.

Con estos resultados, el show desplazó el récord que desde 2017 mantenía Lady Gaga y pasó a convertirse en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con mayor cantidad de nominaciones en la historia de los Emmy. La cantante estadounidense, de hecho, también fue reconocida en esta edición por la canción "The Dead Dance", perteneciente a la serie "Wednesday".

Parte de los galardones obtenidos por la producción recayeron en profesionales que trabajaron directamente en el espectáculo. El brasileño Miguel Gandelman fue premiado por dirección musical, mientras que Charm La'Donna y Karina Ortiz recibieron el reconocimiento a la mejor coreografía en la categoría de programas de variedades.

A los siete premios conseguidos por el espectáculo se sumó otro reconocimiento vinculado al artista. El episodio de "Saturday Night Live" que Bad Bunny presentó en octubre de 2025 obtuvo el Emmy a mejor maquillaje en un programa de variedades, no ficción o reality.

El espectáculo del Super Bowl también estuvo marcado por el contenido latinoamericano y el mensaje del cantante sobre la identidad del continente. Tras su presentación, Bad Bunny cerró el show con la frase "¡Dios bendiga a América!", acompañada de un balón de fútbol americano con el mensaje "Together we're America" ("Juntos somos América").

El segmento incluyó además un desfile en el que aparecieron las banderas y nombres de distintos países del continente, desde Chile hasta Canadá, reforzando la idea planteada por el artista de que América comprende al conjunto del continente y no exclusivamente a Estados Unidos.

Cabe recordar que la ceremonia principal de los Emmy se realizará el domingo 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

PURANOTICIA