Bad Bunny encabezará el show del Super Bowl y genera preocupación entre sus fans chilenos

El cantante puertorriqueño Bad Bunny será el encargado de liderar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que se llevará a cabo el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. La información fue confirmada por Apple Music en conjunto con la NFL.

En el video promocional del anuncio, se puede ver al artista en un entorno playero —una referencia visual a sus más recientes producciones— mientras suena de fondo el éxito “Callaita”.

La imagen lo muestra sentado sobre un arco de fútbol americano, anticipando lo que será uno de los eventos más esperados del año.

La noticia generó bastante inquietud entre sus fans chilenos, especialmente a quienes compraron entradas para su concierto del 7 de febrero en el Estadio Nacional, un día antes del otro gran evento estadounidense.

Además, el cantante urbano también tiene dos shows más agendados para los días 5 y 6 de febrero en el mismo recinto de la región Metropolitana.

Hasta el momento, ni Bad Bunny ni la productora Bizarro se han referido al tema y no han informado de algún cambio de fecha, por lo que se mantiene la incertidumbre entre sus seguidores chilenos.

