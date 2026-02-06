Bad Bunny calienta el Super Bowl y promete una fiesta latina que dará que hablar: “Haré lo que siempre se espera de mí”

Con el Super Bowl cada vez más cerca y todas las miradas puestas sobre él, Bad Bunny empezó a encender la previa de lo que promete ser uno de los shows más comentados del año.

El puertorriqueño, recién coronado con el Grammy al Mejor Álbum del Año, dejó caer algunas pistas —sin revelar demasiado— sobre los trece minutos que lo tendrán dominando el escenario más visto de Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa realizada este jueves en San Francisco, el artista dejó claro que no piensa moderarse ni un segundo y que su presentación apunta directo a la celebración: "Solo quiero que la gente se divierta, será una gran fiesta, y haré lo que siempre se espera de mí. Eso es lo que quiero llevar, y por supuesto mucho de mi cultura", indicó ante los medios.

Pero eso no fue todo. En un tono que reafirma su orgullo latino y su conexión con sus raíces, Benito Martínez Ocasio adelantó que no estará solo en este momento clave de su carrera y lanzó otra declaración que ya da que hablar: "Tendré muchos invitados, que van a ser mi familia y toda la comunidad latina alrededor del mundo. No quiero destripar nada, la gente solo se tiene que preocupar de bailar".

Más allá del despliegue escénico, el conejo malo también mostró su lado más íntimo. Visiblemente conmovido, confesó quién ocupa un lugar central en sus pensamientos en la antesala del evento deportivo más grande del planeta. Al hablar de su madre, el cantante no escondió la emoción y cerró con una frase que tocó fibras: "Mi madre siempre ha creído que yo era capaz de todo, pero sobre todo, de que soy una buena persona".

