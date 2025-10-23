Bad Bunny adelanta sus conciertos en Chile para no topar con el Super Bowl

Luego de semanas de incertidumbre y rumores, Bad Bunny por fin confirmó que adelantará sus conciertos en Chile.

La productora Bizarro Entertainment hizo oficial en redes sociales que el reggaetonero decidió mover las fechas en el Estadio Nacional, justo para evitar chocar con el Super Bowl, evento donde será la estrella del show de medio tiempo.

"Los conciertos originalmente programados para el 5, 6 y 7 de febrero de 2026 serán reprogramados al 9, 10 y 11 de enero de 2026 en el Estadio Nacional", dijo la productora.

En relación a quienes no puedan asistir, aseguraron que las personas "podrán solicitar devolución entre el 24 y el 30 de octubre en Puntoticket".

No hay que olvidar que el artista, tras brillar con su residencia en Puerto Rico, dio a conocer a principios de mayo su gira mundial "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour". En cuestión de horas, todas las entradas para sus conciertos en el imponente Estadio de Ñuñoa se vendieron por completo, demostrando una vez más su enorme poder de convocatoria.

