"Back to Black": Los verdaderos responsables de la trágica muerte de Amy Winehouse según su nueva película biográfica

La directora de la nueva película sobre Winehouse, Sam Taylor-Johnson, sostiene que "los paparazzi y la adicción" son los villanos del film, no su exmarido. “Back to Black” sigue la vida de Winehouse desde que era una adolescente con una gran confianza en sí misma del norte de Londres hasta su transformación en una megaestrella internacional.

Taylor-Johnson, quien también dirigió la película biográfica de John Lennon de 2009, “Nowhere Boy” , cuenta que quiso conocer a Fielder-Civil antes de filmar, pero no le fue posible. "Teníamos que entender por qué Amy se enamoró de él , así que no se trataba de hacer un villano unidimensional", dice. "Tuvimos que enamorarnos de él para entender por qué ella escribió uno de los mejores álbumes sobre su relación”.

"En cuanto a Blake, no me correspondía juzgar a alguien que obviamente era un adicto, ni a los dos, que tenían esta intensa, aunque tóxica, historia de amor".

Encuentro

Pero dice que no participaron en la realización de “Back to Black” y que no podían decir "lo que podía y lo que no podía hacer".