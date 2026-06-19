Baby Boom en Hollywood: Anne Hathaway anuncia su tercer embarazo a los 43 años

La actriz estadounidense Anne Hathaway, de 43 años, sorprendió al mundo del espectáculo al anunciar que se encuentra esperando a su tercer hijo, noticia que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una amplia ola de reacciones.

Fiel a su estilo íntimo, la intérprete compartió el anuncio a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el cual acumuló miles de mensajes de felicitaciones por parte de fanáticos y figuras de la industria.

En el registro, musicalizado con la canción “Baby, I’m Yours” de Barbara Lewis, se observa a la actriz vestida con un conjunto blanco de dos piezas, mientras aparece en el salón de su hogar. En las imágenes, Hathaway cruza los brazos sobre su abdomen y luego los retira para mostrar su embarazo, sonriendo a la cámara antes de retirarse del encuadre.

Junto al video, la actriz escribió la breve frase: “x Baby I’m yours x”, confirmando así los rumores que circulaban entre sus seguidores en los últimos días.

El anuncio provocó una inmediata reacción en el mundo del espectáculo. La actriz Lily Collins comentó: “¡Oh, Dios mío! ¡Felicidades a todos! ¡Qué feliz estoy!”. En tanto, la diseñadora Donatella Versace también celebró la noticia destacando a la intérprete: “¡¡RADIANTE!! Felicitaciones, mi preciosa, preciosa Anne. Te envío todo el amor del mundo”.

Este embarazo llega en un momento de alta actividad profesional para Hathaway, quien recientemente finalizó la promoción de la secuela “El diablo viste de Prada 2”, a dos décadas del éxito original. Además, participa en proyectos como “Madre María” y la adaptación de “La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan, cuyo estreno está programado para el 16 de julio, donde interpretará a Penélope.

Pese a su intensa agenda laboral, la actriz ha reiterado en diversas ocasiones que la familia es su prioridad principal. El nuevo integrante se sumará a sus dos hijos, Jonathan (10 años) y Jack (6 años), fruto de su matrimonio con el actor y productor Adam Shulman, con quien lleva 14 años casada.

En el pasado, Hathaway ha reflexionado sobre su experiencia como madre, señalando: “La maternidad me ha cambiado en todos los sentidos”.

Asimismo, ha destacado el rol de su pareja en su vida personal: “Es la persona más extraordinaria que he conocido”, ha afirmado sobre Shulman.

Con este anuncio, Anne Hathaway inicia una nueva etapa personal, mientras continúa consolidando una carrera marcada por el éxito, la versatilidad y una presencia constante en la industria cinematográfica internacional.

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