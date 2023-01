Avatar, Elvis, Argentina 1985, Cate Blanchett y Brendar Fraser: Conoce los nominados a los próximos Premios Óscar 2023

La jornada de este martes, la Academia de Hollywood dio a conocer la lista de los nominados para la próxima versión de los Premios Oscar 2023, ceremonia que se llevará a cabo el domingo 12 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Una de las sorpresas de la jornada, fue la nominación de la película de origen trasandino “Argentina, 1985”, cinta que logró ser postulada a la categoría “Mejor Película Internacional”, siendo la única representante de Sudamérica.

Además, otra de las categorías que logró llamar la atención de la prensa internacional esta jornada, fue la nominación de la actriz estadounidense Angela Bassett, quien interpreta a Ramonda en la cinta “Black Panther: Wakanda forever”, convirtiéndose en la primera intérprete del universo Marvel en ser nominada a un premio Oscar.

Nominaciones a los Oscar 2023

Mejor Película

– Sin novedad en el frente

– Avatar: el sentido del agua

– Almas en pena de Inisherin

– Elvis

– Todo a la vez en todas partes

– Los Fabelman

– TÁR

– Top Gun: Maverick

– Triángulo de tristeza

– Ellas hablan

Mejor Actor

– Austin Butler

– Colin Farrell

– Brendan Fraser

– Paul Mescal

– Bill Nighy

Mejor Actriz

– Cate Blanchett

– Ana de Armas

– Andrea Riseborough

– Michelle Williams

– Michelle Yeoh

Mejor director

– Martin McDonagh

– Dan Kwan, Daniel Scheinert

– Steven Spielberg

– Todd Field

– Ruben Östlund

Mejor actor de reparto

– Brendan Gleeson (Almas en pena de Inisherin)

– Brian Tyree Henry (Causeway)

– Judd Hirsch (Los Fabelman)

– Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin)

– Ke Huy Quan (Todo a la vez en todas partes)

Mejor actriz de reparto

– Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

– Hong Chau – The Whale

– Kerry Condon – The Banshees of Inisherin

– Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All At Once

– Stephanie Hsu – Everything Everywhere all at once

Mejor película internacional

– Eo (Polonia)

– Argentina, 1985 (Argentina)

– Sin novedad en el frente (Alemania)

– Close (Bélgica)

– The Quiet Girl (Irlanda)

Mejor película animada

– Pinocho, de Guillermo del Toro

– Marcel the Shell with Shoes

– Red

– El gato con botas 2

– El monstruo marino

Mejor guion original

– Almas en pena de Inisherin

– Todo a la vez en todas partes

– Los Fabelman

– TÁR

– El triángulo de la tristeza

Mejor guion adaptado

– Sin novedad en el fente

– Glass Onion

– Top Gun: Maverick

– Living

– Ellas hablan

Mejor diseño de vestuario

– Babylon

– Black Panther: Wakanda Forever

– Elvis

– Eeverything, everywhere at once

– Miss Harrys goes to Paris

Mejor sonido

– All quiet on the westend front

– Avatar

– The Batman

– Elvis

– Top Gun Maverick

Mejor corto animado

– The boy, the mole, the fox and the horst

– The flying sailor

– Ice Merchants

– My year of Dicks

– An Ostrich told me the world es fake and i think i believe it

Mejores efectos especiales

– Sin novedad en el frente

– Avatar: el sentido del agua

– The Batman

– Black Panther: Wakanda Forever

– Top Gun: Maverick

Mejor fotografía

-Sin novedad en el frente

– Elvis

– TÁR

– El imperio de la luz

– Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Mejor montaje

– Almas en pena de Inisherin

– Elvis

– Todo a la vez en todas partes

– TÁR

– Top Gun: Maverick

Mejor diseño de producción

– Sin novedad en el frente

– Avatar: el sentido del agua

– Babylon

– Elvis

– Los Fabelman

Mejor maquillaje y peluquería

– Sin novedad en el frente

– The Batman

– Black Panther: Wakanda Forever

– Elvis

– La Ballena

PURANOTICIA