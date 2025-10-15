Autor intelectual del asesinato del Rey de Meiggs revela reacción de Kaminski tras enterarse del crimen: “Me llamó la atención”

El caso del asesinato del conocido comerciante “Rey de Meiggs”, ocurrido en junio pasado, sigue sumando polémicos capítulos con Francisco Kaminski en el ojo del huracán.

Ahora, dentro de las últimas horas, T13 dio a conocer parte del testimonio de Wilson Verdugo, indicado como el presunto autor intelectual del crimen.

Según el informe, Verdugo declaró ante el Ministerio Público el 23 de septiembre, donde habría respaldado la versión que entregó Kaminski a la justicia semanas antes.

El animador fue llamado a declarar por su vínculo comercial con la víctima, José Felipe Reyes, a quien recordemos —según reconoció— le debía dinero correspondiente a un negocio que ambos compartían.

Sin embargo, la nueva declaración introduce matices: si bien las fechas y montos coinciden con lo dicho por Kaminski, Verdugo describe un tipo de relación diferente entre ambos, lo que podría abrir una nueva línea investigativa en el caso.

En la declaración, el supuesto autor intelectual del crimen señaló: "Llamé a Kaminski, le conté (del asesinato) y le pedí el teléfono de la viuda, porque no lo tenía. Me dijo que estaba almorzando con su hijo y ni se inmutó. Felipe a él lo ayudó harto, me llamó la atención la reacción de Kaminski, porque hablaban harto con Felipe, él lo ayudó mucho".



Luego, Verdugo agregó: "Nadie entendía lo que había pasado y todos sospechamos. Por la dinámica de los hechos, dudamos que fuera un asalto. Pensábamos que era más un homicidio por encargo. No sabíamos el detalle de lo que se había robado".

El testimonio ha generado revuelo mediático, ya que el nombre del comunicador vuelve a quedar en el centro de una historia donde se mezclan negocios, amistades y un crimen que aún no entrega todas sus respuestas.

