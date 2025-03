Autopsia concluye que Gene Hackman y su esposa murieron con varios días de diferencia por causas naturales

Fue el alguacil del condado, Adan Mendoza, quien comunicó la noticia a los medios locales poco después de la medianoche del miércoles, subrayando que no se creía que hubiera habido "delito alguno".

Hackman ganó el Oscar al mejor actor por su papel de Jimmy "Popeye" Doyle en el thriller de William Friedkin The French Connection (1971), y otro al mejor actor de reparto por interpretar a Little Bill Daggett en el western de Clint Eastwood Unforgiven (1992).

También fue nominado a otros tres premios de la Academia por sus papeles en Bonnie and Clyde (1967), Never Sang for My Father (1970) y Mississippi Burning (1988).

(Imagen: Getty Images)

PURANOTICIA // BBC MUNDO