"Aún queda fuerza": Karla Melo comparte emotiva reflexión tras completar su sexta quimioterapia

Karla Melo compartió en redes sociales una emotiva reflexión luego de completar su sexta quimioterapia.

La actriz que se encuentra en tratamiento contra el cáncer de mama, publicó una imagen en Instagram en la que escribió: "A ti, cuerpo mío: Gracias. Has soportado seis quimioterapias y, aunque a veces siento que no podrás con 2 o más, aquí estás. Sigues respirando, sigues latiendo, sigues dándome espacio para vivir, sentir y sanar".

La también cantante agregó que "solo tú sabes cuántas veces he querido rendirme y he pensado que este tratamiento, que debería curarme, también me está enfermando. Pero insistes en recordarme que aún queda fuerza".

"Hoy me muestro en esta foto: hermosa, más flaca y calva, porque me niego a esconderme. Porque cada cicatriz, cada célula cansada, cada parte que ya no es como antes, merece respeto y amor", continuó.

Bajo ese contexto, la intérprete envió un mensaje a sus seguidoras: "Hoy les hablo desde mi oscuridad, donde se lucha llorando, pero siempre digna",

"Mis washitas, no siempre hay que ser fuertes, a veces solo basta con seguir hasta el final aunque estemos rotas, cansadas y cagás de miedo, seguimos siendo luz! Somos la belleza real", cerró.

