Asskha Sumathra arrasa en Viña 2026 y se queda con ambas Gaviotas

En la cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Óscar Andrés Guzmán Muñoz, conocido artísticamente como Asskha Sumathra, conquistó al “Monstruo” y se llevó la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.

Transformista y comediante chileno, Asskha logró conectar con el público con una rutina cargada de ironía, experiencias personales y referencias a su vida como artista drag, provocando risas en la Quinta Vergara.

También cabe mencionar, que al parecer su rutina fue repentinamente cortada tras recibir ambos premios, situación la cual provocó pifias del público. Hasta el momento, no han dado explicaciones al respecto.

Su gran salto reputacional llegó a fines de 2025, cuando se coronó ganadora del programa Coliseo de Mega, donde compitió con comediantes como Lis la Cubana y Nico Pontigo. Ese triunfo no solo la posicionó como una de las revelaciones del humor, sino que le otorgó un cupo directo en la parrilla de Viña 2026.

Con su presentación, Asskha Sumathra se convirtió en la primera comediante drag en la historia del certamen viñamarino, marcando un hito en el escenario más importante del país y demostrando que el humor diverso también tiene espacio —y éxito— en la Quinta Vergara.

