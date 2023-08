Así fue la fuerte discusión entre Coni Capelli y Jorge Aldoney en «Gran Hermano»

Un desafío impuesto a Jennifer Galvarini desató una feroz discusión entre dos participantes del reality «Gran Hermano».

Se trató de Constanza Capelli y Jorge Aldoney, quienes se enfrascaron en un fuerte debate producto de la entrega de cigarrillos.

La producción del programa le propuso un desafío a «Pincoya», con el objetivo de ganarse una cena con un participante a elección, aumentar el monto del premio final, ver un video de su familia y conseguir tres cajetillas de cigarros.

Para ello debía permanecer junto a otros cinco compañeros, ya sea hombres o mujeres, en la piscina temperada, pero sin ningún tipo de vestimenta.

Tras superar la prueba –apoyada por Constanza Capelli, Francisca Maira, Lucas Crespo, Rubén Gutiérrez y Raimundo Cerda– Jennifer consiguió el ansiado premio, siendo entregados los cigarros de manera inmediata.

Así fue como «Pincoya» repartió el botín entre los participantes fumadores que la apoyaron, cuestión que enfadó a Jorge Aldoney, que encontró injusto que no le ofrecieran cigarros a Alessia Traverso, quien fuma pero que no ayudó.

Por ello encaró a Jennifer, pero fue Coni la que salió en su defensa: "Nada que ver tu actitud. Todos tenían mala cara y nadie felicitó a la «Pincoya». Y no me parece que vengas así de prepotente", le dijo la bailarina al «Mister Chile».

"Si yo no quise participar en algo, no llegaría después a reclamar por un premio que no es mío", agregó Capelli.

Por su parte, Aldoney comentó que "lo encuentro injusto porque aislan a la gente", a lo que Constanza replicó recordándole que "ellas no quisieron participar".

"No te vengas a hacer el justiciero. A mi me han hecho hueás (sic) peores y tú te quedas callado y no me vienes a defender a mi", cerró una enfurecida Coni.

Fuerte discusión entre Coni y Jorge. "No te hagas el justiciero aquí, La Pincoya fue la ganadora y tú no.

Eres muy prepotente." -Coni #GranGermanoChile #GranHermanoChv pic.twitter.com/Ii22cz99Nf — 🥝🍍🍒 (@luzsolem) August 11, 2023

