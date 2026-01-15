Así fue el acercamiento entre Solabarrieta y Zamorano luego de su quiebre personal

A comienzos de noviembre, mientras se encontraba participando en el reality El Internado de Mega, Fernando Solabarrieta recibió una dolorosa noticia: el fallecimiento de su padre. El comunicador abandonó temporalmente el encierro para despedir a su progenitor.

Este jueves, Mega mostrará el regreso del periodista al reality, en un capítulo cargado de emoción. Entre abrazos de sus compañeros, Fernando relatará con lágrimas en los ojos que no alcanzó a despedirse de su padre: “Mi padre falleció, se fue mi papá el sábado, no alcancé a llegar”.

Sin embargo, en medio del duelo, el comunicador revelará un hecho que nadie esperaba: un mensaje de Iván Zamorano. “Las cosas tristes también traen cosas buenas, uno de los mensajes más lindos que recibí fue de Iván”, confesará Solabarrieta.

Según relató, el exfutbolista le envió un mensaje de audio en el que le manifestó su apoyo y el deseo de reencontrarse. “Quedamos de vernos prontamente… para darnos lo que él llamó ‘un abrazo que hace tiempo extrañamos’', detalló el periodista, dejando entrever una reconciliación esperada.

Cabe recordar que el quiebre entre Fernando Solabarrieta e Iván Zamorano se produjo hace años, luego de una promesa incumplida del exdelantero, quien habría asegurado que impulsaría la carrera futbolística de Nicolás Solabarrieta. El proyecto nunca se concretó y el actual influencer incluso rechazó ofertas laborales esperando la ayuda de Zamorano, lo que marcó el distanciamiento.

Fernando Solabarrieta aseguró que su regreso a El Internado es parte de un proceso de rehabilitación y sanación personal, y que el programa ha sido un apoyo fundamental en este camino.

