Ashton Kutcher y Mila Kunis se disculparon por cartas de apoyo a Danny Masterson, condenado por violación

"Nuestro corazón está con cada persona que alguna vez ha sido víctima de agresión, abuso sexual o violación".

"Así que a veces las personas que hemos amado y admirado hacen cosas horribles. Puede ser que no nos hagan estas cosas a nosotros y solo tengamos una imagen de ellos, pero eso no significa que no hagan cosas horribles. Desacreditar a las víctimas de abuso es un crimen", escribió la actriz en Instagram.