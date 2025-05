Aseguran que Zulemita tiene un plan de dejar fuera a Máximo Menem de la herencia de su padre

Marcela Tauro, periodista argentina de espectáculos, tuvo una conversación con el programa Primer Plano, donde reveló inédita información sobre la familia Menem.

Tal como aseguró la comunicadora, Zulema Menem, estaría buscando dejar fuera a sus hermanos de la herencia del expresidente trasandino, Carlos Menem. Por lo que el chileno, hijo de Cecilia Bolocco, Máximo Menem, quedaría fuera de esta fortuna, la cual también debería pertenecer al joven de 21 años.

La presentadora del programa de farándula, Intrusos, del país vecino, dijo que habrían intensiones ocultas detrás del supuesto acercamiento de parte de la argentina con Cecilia Bolocco y su hermano menor.

Recordemos que hace unos días, Zulemita dio a entender que las diferencias del pasado con Cecilia Bolocco podrían quedar atrás, por lo que la ex Miss Universo Chile, señaló: "Es un tema que duele mucho. Yo trato de dejarlo de lado, pero ha habido cosas muy duras”, descartando una reconciliación con la hija de su exesposo.

LA HERENCIA PARA LOS HIJOS DE CARLOS MENEM

Bajo esta línea, la comunicadora trasandina aseguró que Zulemita tiene la intención de "quedarse con todo".

“Zulemita se quiere quedar con todo, eso es claro (…) Es extraño pero últimamente ha estado apareciendo mucho. Va a eventos, habla. Me llamó mucho la atención, porque a ella no le gusta el alto perfil prefiere que no se hable de ella, pero últimamente decidió habla”, indicó la periodista.

“Estoy al tanto de todos los reclamos y yo creo que todo eso va a quedar en la nada. Ella se va a quedar con La Rosadita (casa del exmandatario), como se quedó con todo”, agregó.

Además, Marela informó que esto también estaría afectado a la familia de Carlos Menem Jr., que falleció en 1995, y a Carlos Nair Menem, quien fuera reconocido como legítimo en 2006.

“Quizá Máximo con unos buenos abogados (logre algo), pero su hermano Carlitos Nair no logró nada. Cambió 20 veces de abogado y no logró nada. Logró algo cuando estaba bajo el ala de Zulemita. Una vez que él se alejó, porque ella no pudo manejarlo, le cerraron la puerta y le cerraron todo absolutamente”, manifestó Tauro.

“Él (Carlos Nair) está cambiando de abogado, pero hasta ahora se ve que ella sigue teniendo influencia en la justicia argentina porque (sus hermanos) no lograron absolutamente nada”, cerró.

Tal como determinó la justicia argentina, en junio de 2024, Menem dejó un patrimonio de 26 terrenos en la ciudad del país vecino, Chilecito, en La Rioja, donde solo es poseedor del 50%. La otra mitad es del ex intendente de Córdoba Germán Kammerath Gordillo.

En relación con otros bienes declarados, también había dinero en efectivo, obras de arte, dos autos y acciones de la empresa Telecom.

Cabe mencionar que aseguran que desde 2022 Máximo Menem aseguró que estaba viendo el tema con abogados en Argentina.

PURANOTICIA